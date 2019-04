später lesen Privatparty eskaliert: Weinflasche über den Kopf gezogen Teilen

Eine private Feier in Zweibrücken ist frühzeitig von der Polizei beendet worden. Nach einem Streit soll ein 32-Jähriger seinem 30 Jahre alten Bekannten eine Weinflasche auf den Kopf geschlagen haben, wie die Polizei am Sonntag in Zweibrücken mitteilte. dpa