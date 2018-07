später lesen Probe mit selbstfahrendem Kleinbus in Mainz gestartet FOTO: Christian Schultz FOTO: Christian Schultz Teilen

Erste Tests mit einem autonom fahrenden Elektrokleinbus haben am Dienstag am Mainzer Rheinufer begonnen. In den kommenden Tagen muss der nahezu lautlos fahrende Bus nun die Strecke an dem von vielen Fußgängern und Radfahrern benutzten Flussufer regelrecht lernen. dpa