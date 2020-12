Probehissen des Kunstwerks „Drei Farben“ vor dem Landtag

Visualisierung des Landtag Mainz. Foto: Michael Sailstorfer/dpa

Mainz Der sanierte Landtag von Rheinland-Pfalz soll im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Nun wurde schon mal „probegehisst“, Stoffbahnen in den Farben Schwarz, Rot und Gold.

Die Deutschland-Fahne dreigeteilt: So sieht das Kunstwerk von Michael Sailstorfer für den erneuerten Landtag von Rheinland-Pfalz aus. Die sechs Meter hohen und drei Meter breiten Stoffbahnen in Schwarz, Rot und Gold wurden am Donnerstag in einer ersten Probe in einem Messingrahmen aufgehängt. Beim „Probehissen“ sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD), das Kunstwerk symbolisiere für ihn den Kampf um Demokratie. Es „zeigt, wie vergänglich Demokratie sein kann, wenn wir uns nicht tagtäglich für sie engagieren, die demokratischen Werte verteidigen und sie immer wieder aufs Neue mit Leben füllen“. Hering fügte hinzu: „Dann verblassen die Farben der Fahne und die Demokratie.“

Die Rahmen für die Fahnen sind etwa zehn Meter hoch. „Unten ist Luft“, sagte der Künstler der Deutschen Presse-Agentur. „Die Idee dieser Tore oder Skulpturen ist, dass man unten durchgehen kann.“

Damit werde der Wunsch erfüllt, mit dem Kunstwerk auch eine „Anlaufstelle für unsere über 30 000 Besucherinnen und Besucher im Jahr“ zu schaffen, sagte Hering. Das Betrachten solle dazu anregen, über die Werte der Demokratie nachzudenken. Das Kunstwerk „Drei Farben“ sei angelehnt an die historische Hambacher Fahne, die im Original im kommenden Jahr auch wieder Einzug in den Landtag halten werde. „Diese Fahne und diese Farben symbolisieren für mich die unschätzbaren Werte und Vorzüge unserer parlamentarischen Demokratie wie Frieden, Freiheit, Wohlstand, Menschlichkeit und Solidarität.“ Das Kunstwerk füge sich auch städtebaulich sehr harmonisch in den Ort vor dem neuen Landtagsanbau und am Platz der Mainzer Republik ein.

Der Künstler spricht vom „Prototyp der Trikolore“, mit Blick auf die französischen Nationalfarben. „Es ging auch darum, ein Kunstwerk zu schaffen, das eine Signalwirkung hat, wahrgenommen wird und die Aufenthaltsqualität steigert“, erklärte Sailstorfer.

Die Fahne beziehe sich auf die umliegende Architektur und die städtebaulichen Elemente. So ist ein Tor in Richtung des Landtagsbalkons ausgerichtet, das zweite zum neu gebauten Landtagsrestaurant und das dritte zum gegenüberliegenden Kurfürstlichen Schloss.

Über den verwendeten Fahnenstoff sagt Sailstorfer: „Mir ist wichtig, dass er eine bestimmte Transparenz und Leichtigkeit hat und durchscheint.“ Außerdem gehe es um die Haltbarkeit. „Dass es strapazierfähig ist und haltbar bei jeglichen Witterungsbedingungen.“ Dass also die Farben der Demokratie nicht verblassen.