Bei der Erfassung von Daten ausländischer Straftäter in Deutschland kommt es nach Ansicht des Landeskriminalamts (LKA) Rheinland-Pfalz zu Schwachstellen. „Es gibt Auffälligkeiten im System insbesondere wegen unterschiedlicher Verfahren in öffentlichen Registern“, sagte LKA-Präsident Johannes Kunz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa