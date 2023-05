Nahverkehr Probleme beim Deutschlandticket: Darum kann die Fahrkarte in vielen Bussen in der Region nicht digital genutzt werden

Trier · Das Deutschlandticket soll den Nahverkehr in Deutschland digitalisieren, verspricht der Bundesverkehrsminister. Doch in der Region kann das Digital-Ticket in vielen Bussen gar nicht richtig genutzt werden. Auch mit der Chipkarte als Alternative gibt es derzeit Probleme.

04.05.2023, 16:55 Uhr

Das Deutschlandticket als Chipkarte. Auch damit gibt es derzeit Probleme. Foto: dpa Foto: dpa/David Young

So richtig rund läuft es beim Deutschlandticket noch nicht. Zu Beginn der Woche meldete die Deutsche Bahn eine Überlastung ihrer App bei der Buchung des seit 1. Mai bundesweit gültigen Nahverkehrstickets.