Professioneller Ladendieb nach Festnahme in U-Haft

Nachdem Zeugen ihn auf frischer Tat ertappten, sitzt ein nach Polizeieinschätzung professioneller Ladendieb nun in Untersuchungshaft. Kunden hatten den 44-Jährigen am Freitag in Bad Neuenahr dabei beobachtet, wie er mit einem üppig gefüllten Einkaufswagen das Geschäft verließ. dpa