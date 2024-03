Hochschulen Professur für Hebammenwissenschaft in Mainz vergeben

Fillenberg war den Angaben zufolge bislang als Professorin und Leiterin des Studiengangs für Hebammenwissenschaft an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg tätig und arbeitete in Regensburg nebenberuflich selbst als Hebamme. Sie kündigte am Freitag an, in Mainz langfristig auch einen international ausgerichteten Masterstudiengang einrichten zu wollen. Den Studierenden sollen auch grenzüberschreitende Bildungsmodule angeboten werden, bei denen mit Mitgliedern von Hilfsorganisationen international zusammengearbeitet werden kann.