Profit zollt Coming-out von Kirchenmitarbeitern Respekt

Mainz Der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität, David Profit, erhofft sich nach dem Coming-Out von weit mehr als 100 queeren Beschäftigten der katholischen Kirche einen konstruktiven Dialog innerhalb der Kirche.

An dessen Ende solle die Gleichstellung und Akzeptanz aller Beschäftigen stehen, teilte Profit am Montag in Mainz mit.