Prognose: Weniger Kirchenmitglieder im Bistum Trier bis 2060

In den kommenden 40 Jahren wird die Zahl der Katholiken im Bistum Trier um mehr als die Hälfte schrumpfen - bis es nur noch etwa 600 000 Kirchenmitglieder sind. Das sagt eine Untersuchung der Universität Freiburg voraus, die am Donnerstag von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlicht wurde. dpa