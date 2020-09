Projekt aus Rheinland-Pfalz hofft auf Integrationspreis

Kaiserslautern Die Initiative „Aim“ der Hochschule Kaiserslautern ist eine von bundesweit zehn Nominierten, wenn im Oktober der Nationale Integrationspreis der Bundeskanzlerin verliehen wird. „Der Fokus des Projekts liegt ganz bewusst auf der Zielgruppe Akademikerin mit Fluchtgeschichte, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen möchte“, sagte Projektleiterin Silke Weber.

„Aim“ richtet sich an geflüchtete Akademikerinnen, die in Deutschland leben und über einen Hochschulabschluss in einem sogenannten MINT-Fach verfügen. MINT bezeichnet Studienfächer oder Berufe aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Mit dem Angebot werde eine Lücke im Bereich der Weiterbildungen geschlossen, meint Weber. „Die Tatsache, dass Frauen in MINT-Berufen traditionell eher unterrepräsentiert sind, hat sich leider auch in den Qualifizierungen gezeigt“, sagte Projektkoordinatorin Hanna Hettrich.