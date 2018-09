später lesen Projekt führt Verbraucher, Berater und Übersetzer zusammen Teilen

Per Video-Chat sollen ab Oktober rheinland-pfälzische Verbraucherberater, Ratsuchende mit geringen Deutschkenntnissen und Übersetzer einfacher zueinander finden. Erfahrungsgemäß würden Beratungen eher angenommen, wenn sie in der Muttersprache seien, sagte Malte Matzke von der Verbraucherzentrale in Mainz am Freitag. dpa