Projekt für medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung

Die Mainzer Uniklinik, der Frauennotruf Mainz und das Frauenministerium haben ein gemeinsames Projekt für die schnelle medizinische Versorgung nach einer Vergewaltigung gestartet. In Mainz und Worms werden Frauen nach einer solchen Traumatisierung umfassend medizinisch und psychosozial betreut. „Das Modellprojekt schließt eine eindeutige Lücke in der Versorgung von Frauen und Mädchen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind“, erklärte Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Vorstellung am Freitag in Mainz. „Wir können damit Frauen in Krisensituationen deutlich besser unterstützen als bisher.“ Auch in Hessen und Baden-Württemberg gibt es bereits solche Hilfezentren. dpa