Bildung Projekt für mehr Digitalisierungskompetenz im Saarland

Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker (SPD), der Wissenschaftler und Unternehmer Professor August-Wilhelm Scheer und Uni-Vizepräsident Roland Rolles präsentierten am Dienstag die Pläne für die „Scheer School of Digital Sciences at Saarland University“. Sie soll zum Wintersemester 2024 starten. Langfristig rechnet Namensgeber Scheer, an dessen Institut in Campusnähe mehr als 100 Wissenschaftler aus 20 Disziplinen forschen, mit rund 600 Studierenden.