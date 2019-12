Projekt für nachhaltige Weihnachtsbäume wird ausgeweitet

Mainz Einen Weihnachtsbaum-Kauf mit gutem Gewissen verspricht ein Projekt in Rheinland-Pfalz, das künftig auf den gesamten Staatswald erweitert werden soll. Bislang seien Weihnachtsbäume mit einer FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) für nachhaltige Waldwirtschaft und mit einem Fair-Tree-Siegel „noch ein Nischenprodukt, aber sie gewinnen an Marktanteilen“, sagte der Staatssekretär im Forstministerium, Thomas Griese (Grüne) am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag.

Bislang gebe es diese Bäume in acht Forstämtern. Dies solle künftig auf alle 44 Forstämter erweitert werden. Auch die Kommunen als Waldbesitzer seien aufgerufen, ihre Weihnachtsbäume zertifizieren zu lassen.