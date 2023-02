Bildung : Projekt soll Familien enger mit Grundschulen zusammenbringen

Mainz Rheinland-Pfalz will die frühe Schulbildung mehr als bisher mit den Familien vernetzen. In zunächst drei Städten - Koblenz, Kaiserslautern und Wittlich - sollen nach einem Bericht der „Rhein-Zeitung“ vom Montag Familiengrundschulzentren eingerichtet werden.

Das gemeinsam mit der Wübben Stiftung in Düsseldorf entwickelte Projekt beginnt im Sommer, zum Schuljahr 2023/24. In Nordrhein-Westfalen sind seit 2014 mittlerweile Familiengrundschulzentren in 32 Kommunen entstanden. „Mit den Familiengrundschulzentren wollen wir die Eltern an die Schulen holen, mit ihnen ins Gespräch und in den ständigen Austausch kommen“, sagte Hubig der „Rhein-Zeitung“.