später lesen Projekt vernetzt Generationen im Saarland FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Das Saarland baut sein Programm „Virtuelles Mehrgenerationenhaus“ weiter aus. Am kommenden Dienstag (7. August) werden vier neue Standorte mit jeweils 15 Teilnehmern im Alter zwischen zehn und 90 Jahren eingerichtet, und zwar in den Gemeinden Heusweiler und Illingen, in Homburg und im Landkreis St. dpa