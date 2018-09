später lesen Projekt will Opfern von Übergriffen mehr Solidarität zeigen Teilen

Ein Projekt mit Vertretern verschiedener Religionen will Opfern von Anschlägen oder Übergriffen in Deutschland künftig mehr Solidarität entgegenbringen. Gerade die vergangenen Wochen hätten gezeigt, wie notwendig das sei, sagte der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, Daniel Neumann, am Montag in Mainz. dpa