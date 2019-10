Projekt will Übergriffe in katholischem Internat aufarbeiten

Eine Kirchturmspitze im Gegenlicht und vor wolkenverhangenem Himmel. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Trier Ein Projekt will Gewalttaten an Schülern in einem mittlerweile geschlossenen katholischen Internat in Gerolstein in der Eifel aufarbeiten. Im Fokus stehen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und körperlicher Misshandlungen, die von früheren Schülern seit 2010 erhoben wurden.

