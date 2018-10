Projekt zur Patientenversorgung geht nach Rheinland-Pfalz

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat enttäuscht auf die Nachricht reagiert, dass ein bundesweites Pilotprojekt zur Entlastung der Hausärzte in ländlichen Regionen nicht wie geplant im Saarland sondern in Rheinland-Pfalz realisiert werden soll. dpa

„Das ist bedauerlich“, sagte sie am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. „Das Geld, die Investition und alles, was Menschen unterstützt, die täglich Hilfe brauchen, hätte ich gerne im Saarland gesehen.“

Zuvor hatte die Saarbrücker Zeitung darüber berichtet. Demnach war das Projekt, das ursprünglich in Wadern geplant war, am Widerstand der Ärzte gescheitert. Es soll nun im Landkreis Ahrweiler umgesetzt werden. Ziel ist es, dass speziell ausgebildete Pflegekräfte die Hausärzte insbesondere bei der Versorgung chronisch kranker Menschen unterstützen und entlasten sollen. Unterstützt wird das Vorhaben vom Innovationsfonds mit knapp acht Millionen Euro.

„Eigentlich hatte Marienhaus dieses Projekt in der Region Wadern umsetzen wollen, weil man nach der Schließung des dortigen Krankenhauses mit dazu beitragen wollte, die medizinische Versorgung im Hochwald zu sichern“, so Heinz-Jürgen Scheid, Vorstandsvorsitzender der Marienhaus Stiftung. Im Frühjahr habe man jedoch eine Absage durch den Saarländischen Hausärzteverband erhalten. Bei den niedergelassenen Hausärzten im Kreis Ahrweiler sei die Idee von „Hand in Hand“ auf großes Interesse gestoßen.

Monika Bachmann sagte, sie habe Heinz-Jürgen Scheid um ein Gespräch gebeten, um Näheres zum Ablauf zu erfahren.

Landespressekonferenz Saar

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Marienhaus Unternehmensgruppe