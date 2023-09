Plötzlich standen Rettungskräfte vor der Tür Falscher Gasalarm bei prominenten Politikern der Region: Wer steckt hinter dem Notruf-Missbrauch?

Mehrere rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete sind in der vergangenen Nacht Opfer von falschen Alarmierungen geworden. Der Bitburger CDU-Politiker Michael Ludwig wurde nach eigenen Angaben gegen 3 Uhr von Polizisten und Feuerwehrleuten durch lautes Klopfen an der Haustür geweckt. Die Rettungskräfte waren von Unbekannten über die Notruf-App Nora über einen angeblichen Gasalarm und eine hilflose Person im Privathaus des Parlamentariers informiert worden. „Als ich die Tür geöffnet habe, sah ich nur noch Blaulicht“, sagte Ludwig am Montagmorgen unserer Redaktion.