Tarifverhandlungen Erstmals Streik im Pronsfelder Arla-Werk: Was bedeutet das für die Milchversorgung?

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die rund 1000 Beschäftigten des Arla-Werks in Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-.Prüm) erstmals zu einem Warnstreik aufgerufen. So sollen die Beschäftigten der Früh- und Spätschicht der Produktion von Arla Foods Deutschland (Produktion) und der kürzlich erst abgespaltenen Arla Foods Logistics GmbH in Pronsfeld am Dienstag ab 12.30 Uhr erstmalig in einen mehrstündigen Warnstreik im Rahmen der laufenden Entgelttarifverhandlungen treten.