Kostenpflichtiger Inhalt: Weitere Fahrten für Schwangere : Protest gegen Aus von Geburtshilfen

Daun/Mainz Im Land haben mehr als 20 Abteilungen in den vergangenen zehn Jahren geschlossen. Frauen warnen vor den Folgen.

Die Landfrauen in Rheinland-Pfalz setzen sich gegen das massive Aus von Geburtshilfen zur Wehr, was schwangere Frauen zu weiten Fahrten zwingt. Gemeinsam mit Hebammen protestieren sie am Mittwoch, 25. September, in Mainz dafür, die Versorgung landesweit zu sichern. „Es ist nicht hinnehmbar, den ländlichen Raum zunehmend ausbluten zu lassen“, sagt Gudrun Breuer, Vizepräsidentin des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau aus Winringen in der Eifel.

Gab es in Rheinland-Pfalz 2009 noch 52 Kliniken, die Geburtshilfe anboten, sank die Zahl bis 2017 auf 32. Die Zahl von Geburten sei dafür im gleichen Zeitraum von 30 089 auf 37 443 gestiegen. Ende des vergangenen Jahres machte unter heftigen Protesten von Bürgern noch die Geburtsstation in Daun dicht. Breuer nennt die Versorgung in weiten Teilen der Eifel „miserabel“. Aus manchen Orten müssten schwangere Frauen 40 Minuten über die Autobahn ins nächstgelegene Krankenhaus fahren. Weite Wege gefährdeten aber die Gesundheit von werdenden Müttern und deren Kindern, klagen Landfrauen und Hebammen.