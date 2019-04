später lesen Protest gegen Biker-Lärm zum Saisonstart am Nürburgring Teilen

Zum Start in die Motorrad-Saison am nahe gelegenen Nürburgring haben in Kesseling im Landkreis Ahrweiler rund 100 Menschen gegen Lärmbelastung durch Biker protestiert. Nach einer Kundgebung zum Auftakt am Morgen habe es einen Demonstrationszug gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa