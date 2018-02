später lesen Protest gegen Schließung der Schweinehaltung Teilen

Landwirte haben die geplante Schließung der Schweinehaltung an der einzigen überbetrieblichen Ausbildungsstätte für die Haltung dieser Tiere in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kritisiert. Die Landesregierung dürfe nicht aus der Finanzierung aussteigen, forderten der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, und der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Ökonomierat Norbert Schindler, am Freitag in einer Mitteilung. dpa