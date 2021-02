Protest mit Traktor-Sternfahrten gegen Aktionsprogramm

Mainz Mit Traktor-Sternfahrten protestieren Landwirte in Rheinland-Pfalz heute gegen Teile des geplanten Aktionsprogramms zum Insektenschutz der Bundesregierung. Das Insektenschutzpaket stelle „einen bisher nicht gekannten Übergriff des Bundesumweltministeriums auf die Agrarpolitik und das landwirtschaftliche Fachrecht dar“, kritisieren der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) und der Verband Land schafft Verbindung (LSV).

Die Organisatoren kündigten Sternfahrten nach Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße und Alzey an. Demnach sollen am Vormittag mehrere hundert Traktoren an der Demonstration unter dem Motto „Wir können Insektenschutz besser“ teilnehmen.