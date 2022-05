Verdi : Protestaktionen an mehreren Kliniken zum Tag der Pflege

Mainz An mehreren Kliniken in Rheinland-Pfalz soll es an diesem Donnerstag Protestaktionen von Beschäftigten anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden geben. Aufgerufen zu dem bundesweiten Aktionstag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Belegschaften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien.

Geplant sind laut Verdi Protestveranstaltungen an der Universitätsmedizin Mainz, am SHG-Klinikum Idar-Oberstein, am Westpfalzklinikum Kusel, am Westpfalzklinikum Kaiserslautern, am Klinikum Worms, an der BG Klinik Ludwigshafen und am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Darüber hinaus plant das Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz eine Protestaktion auf dem Mainzer Domplatz. An der Kundgebung in Kaiserslautern sollen den Angaben zufolge auch Geschäftsführer von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland teilnehmen.