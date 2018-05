Prozess: Falsche Polizisten sollen Senioren abgezockt haben

Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben haben, um vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen: Vor dem Landgericht Trier beginnt heute ein Prozess gegen drei Männer, die als Teil einer Bande tätig gewesen sein sollen. Laut Anklage holten sie im November 2017 bei mehreren Personen jeweils bis zu fünfstellige Geldbeträge ab - angeblich zur Überprüfung oder zur Sicherstellung. Tatorte waren unter anderem Trier, Schweich, Klüsserath sowie Flörsheim am Main und Kriftel in Hessen. dpa

Sie sollen sich als Polizisten ausgegeben haben, um vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen: Vor dem Landgericht Trier hat am Dienstag ein Prozess gegen drei Männer begonnen, die als Teil einer Bande in Rheinland-Pfalz und in Hessen unterwegs gewesen sein sollen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme durch unbekannte Hintermänner holten sie laut Anklage im November 2017 bei mehreren Senioren bis zu fünfstellige Geldbeträge ab - angeblich zur Überprüfung oder zur Sicherstellung.

Insgesamt sechs Mal hatten sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit ihrer Betrugsmasche Erfolg: Der Schaden beläuft sich auf mehr als 100 000 Euro. Einen Mann in Schweich (Kreis Trier-Saarburg) sollen sie dazu gebracht haben, 25 000 Euro herauszugeben. Bei einer Frau in Züsch im Hochwald holten sie demnach 11 000 Euro ab, bei einer anderen Dame im hessischen Kriftel waren es Schmuck und Gold im Wert von 30 000 Euro sowie 15 000 Euro in bar. Weitere Tatorte waren in Trier, Klüsserath an der Mosel und Flörsheim am Main.