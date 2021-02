Prozess: Feuerwehrleute mit Molotowcocktails attackiert

Der Haupteingang des Landgerichts in Frankenthal. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Frankenthal Er soll brennendes Benzin auf zwei Männer vom Ordnungsamt geworfen und Feuerwehrleute mit Molotowcocktails attackiert haben - deswegen steht ein 64 Jahre alter Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht Frankenthal.

Der Prozess wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Am ersten Verhandlungstag waren zahlreiche Erörterungen geplant. Bis Ende April sind vor der 1. Großen Strafkammer in Frankenthal weitere Termine vorgesehen (Az. 1 Ks 5120 Js 2835/20).

Der Anklage zufolge sollte die Wohnung des Mannes in Neustadt an der Weinstraße am 20. August 2020 zwangsgeräumt werden. Der 64-jährige Deutsche wehrte sich demnach dagegen, indem er brennendes Benzin auf zwei Männer des Ordnungsamtes warf und sie damit verletzte.