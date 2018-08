später lesen Prozess-Fortsetzung um Mord in Kandel: 15 Zeugen geladen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Mit der Vernehmung von 15 geladenen Zeugen geht der Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel heute vor dem Landgericht Landau weiter. Bereits am Verhandlungstag am vergangenen Montag hatten 15 Zeugen aussagen sollen, einige waren aber nicht erschienen, es kam zu Verzögerungen. dpa