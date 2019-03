später lesen Prozess gegen „Bruderschaft“ wegen Drogenschmuggel Teilen

Nach den Regeln einer russischen Gruppierung sollen auch in Rheinland-Pfalz viele Häftlinge den Drogenhandel in Gefängnissen beherrschen - nun versucht in Koblenz ein Prozess, Licht in dieses Dunkel zu bringen. dpa