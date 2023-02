Ex-Pfarrer angeklagt : Einer der brisantesten Prozesse des Jahres: Trierer Pastor steht wegen Missbrauch von Messdiener vor Gericht

Saarbrücken Der ehemalige Pastor aus dem Bistum Trier, Otmar M., steht ab dem heutigen Montag, 13. Februar, vor Gericht. Er muss sich wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung eines damals 14-jährigen Messdieners verantworten. Es sind nicht die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Der Fall hat extreme Brisanz, berührt die Arbeit dreier amtierender Bischöfe und hat tiefe Wunden in die Gemeinschaft einer saarländischen Gemeinde geschlagen.

Vor dem Landgericht Saarbrücken startet an diesem Montag, 13. Februar, ein außergewöhnlicher Prozess. Im Gerichtssaal selbst trifft ein mutmaßliches Missbrauchsopfer auf den Angeklagten. Doch nicht nur das mutmaßliche Verbrechen steht im Fokus der Öffentlichkeit.

Der Prozess ist auch wichtiger Teil des Missbrauchsskandals der katholischen Kirche und kann Teil seiner Aufklärung werden. Er kann Einblicke in die Arbeit und das eventuelle Versagen gleich dreier amtierender deutscher Bischöfe bieten. Und der Prozess könnte auch dazu beitragen, die tiefen Wunden zu heilen, die durch die mutmaßlichen Vorfälle in die Dorfgemeinschaft einer saarländischen Gemeinde gerissen wurden.

Wegen Missbrauchsskandals: Darum soll Bischof Ackermann in Freisen keine Jugendlichen firmen

Missbrauchsskandal : Wegen Missbrauchsskandals: Darum soll Bischof Ackermann in Freisen keine Jugendlichen firmen

Prietser aus dem Bistum Trier: Schon fünfmal zuvor wurde gegen Otmar M. ermittelt

Die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Pastor von Freisen sind aber nicht neu. Schon fünf Mal zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken nach anderen Missbrauchsvorwürfen Ermittlungen gegen Otmar M. in die Wege geleitet. Die Vorwürfe betreffen mutmaßliche Vorfälle in der Zeit von 1982 bis 2015. Fünfmal wurden die Verfahren eingestellt. Zum Teil, weil sich der Tatverdacht nicht erhärten ließ, zum Teil, weil die Fälle verjährt waren. Zugleich muss sich der Geistliche seit 2018 in einem kirchlichen Strafverfahren des Erzbistums Köln verantworten. Auch hier der Vorwurf: Missbrauch Minderjähriger.