Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin: Plädoyer erwartet

Koblenz Im Koblenzer Prozess gegen die erste mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Rheinland-Pfalz wird heute das Plädoyer der Anklage erwartet. Für den 1. März hat der zuständige Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz den Schlussvortrag der Verteidigung vorgesehen.

Die Anklage wirft der 30-jährigen Mutter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sei von 2014 bis 2019 Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen. Sie habe zur Ausreise in das vom IS ausgerufene Kalifat aufgerufen, die Gräueltaten der Terrormiliz gerechtfertigt und die Tötung der Ungläubigen gefordert. Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit gab im Prozess zu, in einem Online-Post 2015 gegen das Leben in Deutschland und die Demokratie gehetzt und Muslime aufgefordert zu haben, das Land zu verlassen. Inzwischen tue ihr dies leid.