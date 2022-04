Terrorismus : Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär: Aussage erwartet

Frankfurt/Main Für die verbotene kurdische Partei PKK soll er Hunderttausende Euro gesammelt haben. Nun steht deswegen ein 58-Jähriger vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Er will aussagen.

Am ersten Verhandlungstag äußerte er sich nur kurz zu den Vorwürfen. Detaillierte Angaben zur Person und den Anklagepunkten kündigte der türkische Staatsbürger für den weiteren Prozessverlauf an. Am nächsten Verhandlungstag - am Mittwoch - will er persönliche Angaben machen, nach Ostern will er Stellung zu den Vorwürfen beziehen. Laut Mitteilung seiner Anwälte sei es bei seinen Aktivitäten nicht um Terror in Deutschland gegangen, Ziel sei stattdessen die türkische Regierung gewesen.