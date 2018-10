später lesen Prozess gegen Nürburgring-Geschäftsmann geht doch weiter FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Schlappe für das Landgericht Mainz: Es muss das eingestellte Strafverfahren gegen einen einstigen Nürburgring-Finanzvermittler wieder aufrollen. Das teilte das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Dienstag mit - neun Jahre nach der spektakulär gescheiterten Finanzierung für den zu groß geratenen Freizeitpark an der Rennstrecke in der Eifel. dpa