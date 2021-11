Prozess gegen Oppenheimer Ex-Bürgermeister in Schlussphase

Mainz Für Ex-Bürgermeister Marcus Held steht fest: Zum Wohl der Stadt Oppenheim musste es schnell gehen mit dem Kauf von Grundstücken. Die Anklage aber wirft ihm Untreue und Bestechlichkeit vor - im Zusammenhang mit Parteispenden des mitangeklagten Vermittlers.

Der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) neigt sich nach mehr als sieben Monaten seinem Ende zu. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Mainz, Wolfgang Eckert, sagte am Dienstag, voraussichtlich werde es noch zwei letzte Verhandlungstage am 6. und 13. Dezember geben. In der kommenden Woche soll noch ein Zeuge gehört werden, der am Dienstag „weinkellermäßig“ verhindert war.