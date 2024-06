Spangdahlem Prozess gegen US-Soldaten wegen Tötungsdelikts nun September

Der verschobene Prozess gegen einen US-Soldaten der Air Base Spangdahlem wegen eines Tötungsdeliktes bei einer Kirmes in Wittlich beginnt nun am 30. September. Das teilte der Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel am Freitag mit. Die Verhandlung vor dem Militärgericht sei bis 11. Oktober terminiert. Der Prozess sollte ursprünglich Ende Mai starten. Er war aber wegen mehrerer Fragen, die noch zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu klären seien, verschoben worden. Es gehe auch um die Prüfung zusätzlicher Beweise, hieß es am Freitag.