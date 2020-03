Prozess: Mann soll Mutter und Halbbruder getötet haben

Saarbrücken Einem 40-jährigen Mann aus Saarbrücken wird vorgeworfen, seine Mutter und seinen Halbbruder erstochen zu haben. Seit Freitag muss sich der Deutsche am Landgericht Saarbrücken in einem Sicherungsverfahren wegen Totschlags verantworten.

Er befindet sich zurzeit in einer Forensik.

Laut Anklage leidet der Mann unter einer schizophrenen Psychose. „Er war daher nicht in der Lage, das Unrecht der Taten einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln“, erklärte der Oberstaatsanwalt. Der Verteidiger gab an, dass sein Mandant „null Erinnerung“ an den Vorfall habe.