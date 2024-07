Anschlag auf Asylheim Prozess um Brandanschlag: Plädoyer der Verteidigung erwartet

Koblenz (dpa/lrs) - Im Beihilfe-Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1991 in Saarlouis soll heute (10.30) die Verteidigung ihr Plädoyer halten. Es soll der letzte Verhandlungstag vor dem Urteil in der kommenden Woche sein. Das will das Gericht am 9. Juli verkünden.