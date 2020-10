Prozess um „Cyberbunker“ an der Mosel beginnt

Plexiglasscheiben sind in einem Gerichtssaal installiert. Foto: Birgit Reichert/dpa/Archivbild

Trier Rund ein Jahr nach der Zerschlagung eines Darknet-Rechenzentrums in einem früheren Bunker an der Mosel kommt die Betreiber-Bande vor Gericht: Acht mutmaßliche Cyberkriminelle sollen in der unterirdischen Anlage in Traben-Trarbach auf Servern illegale Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle aus aller Welt millionenschwere Geschäfte abwickelten.

Die Anklage wirft ihnen Beihilfe zu mehr als 249 000 Straftaten vor: Vor allem soll es um Drogenhandel über „Marktplätze“ im Darknet gehen. Der Prozess beginnt heute vor dem Landgericht Trier.

Die Generalstaatsanwaltschaft ist überzeugt: Die vier Niederländer, drei Deutschen und ein Bulgare im Alter von 21 bis 60 Jahren haben ihren kriminellen Kunden in wechselnder Beteiligung im „Cyberbunker“ Schutz vor staatlichen Zugriffen gewährt. Kopf der kriminellen Vereinigung soll ein 60-jähriger Niederländer sein, der den Bunker Ende 2013 erworben und nach und nach ausgebaut haben soll. Er hatte angegeben, nichts von den Inhalten auf den Servern gewusst zu haben.