später lesen Prozess um Explosion bei BASF in Ludwigshafen am 5. Februar FOTO: Einsatzreport Südhessen FOTO: Einsatzreport Südhessen Teilen

Twittern

Teilen



Der Prozess um eine Gasexplosion auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen, bei der vor gut zwei Jahren fünf Menschen getötet wurden, beginnt am 5. Februar. Geplant seien derzeit insgesamt 13 Verhandlungstermine, teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag mit. dpa