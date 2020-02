Prozess um gefälschte Ring-Schecks: Polizist im Zeugenstand

Mainz Der Prozess um gefälschte Schecks für die 2009 gescheiterte Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring geht mit der Vernehmung eines Polizeibeamten als Zeugen weiter. Diese ist heute vor dem Landgericht Mainz geplant.

Die Schecks hatte der nun in Mainz wegen Betrugs angeklagte Schweizer Geschäftsmann Ring-Verantwortlichen überreicht. Ihm wird Urkundenfälschung vorgeworfen, was er aber bestreitet. Den Geschäftspartner, den der am Mittwoch geladene Polizeibeamte vernommen hat, hat das Landgericht eigentlich selbst für einen Verhandlungstermin am 2. März als Zeugen geladen. Doch einer Gerichtssprecherin zufolge kündigte dieser an, nicht zu erscheinen.