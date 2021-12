Prozess um großen kriminellen Marktplatz im Darknet

Trier Ein knappes Jahr nach der Abschaltung eines der weltweit größten Marktplätze im Darknet stehen die mutmaßlichen Betreiber seit Donnerstag vor dem Landgericht Trier. Es handelt sich um ein australisches Ehepaar, das die illegale Plattform „DarkMarket“ vom Juni 2019 bis Anfang 2021 mit unbekannten Mittätern gesteuert haben soll.

Im Prozess vor dem Landgericht Trier geht es ausschließlich um Drogengeschäfte. Die Anklage ist in Trier erhoben worden, weil in dessen Bezirk in der Eifel einer der maßgeblichen Verkäufer von „DarkMarket“ gewohnt haben soll. Tatorte seien unter anderem Berndorf, Wiesbaum und Hillesheim gewesen.

Es gibt eine Verbindung zum sogenannten Cyberbunker, der bis 2019 als unterirdisches illegales Rechenzentrum in einem alten Bunker in Traben-Trarbach an der Mosel untergebracht war. Die Daten von „DarkMarket“ wurden auf den dortigen Servern gehostet - und waren die Grundlage für die Ermittlungen gegen die beiden Australier. Nach dem Auffliegen des Cyberbunkers soll „DarkMarket“ auf Server nach Moldawien und in die Ukraine verlagert worden sein.