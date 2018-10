später lesen Prozess um Messerangriff auf Zwillingsbrüder: Urteil FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Zehn Monate nach einem Messerangriff auf Zwillingsbrüder in Mainz wird heute ein Urteil vor dem dortigen Landgericht fallen. Angeklagt ist ein 35 Jahre alter Bulgare. Er soll dem einen Landsmann, der in einem Zimmer seiner Wohnung lebte, ein Messer in den Bauch gerammt und dem anderen Stich- und Schnittverletzungen an Brust, Armen, Bauch und Beinen zugefügt haben. dpa