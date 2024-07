Prozess geht weiter Mord an Dauner Arzt: Warum drei der Kinder nicht aussagen müssen

Es ist eine der bislang rührendsten Szenen im Prozess um die Ermordung des Dauner Arztes Steffen Braun: Am Ende des zweiten Verhandlungstags liegen sich die Lebensgefährtin des Opfers und ihr 18-jähriger Sohn im großen Sitzungssaal des Landgerichts für eine gute Minute in den Armen. Tränen fließen, reden dürfen Mutter und Sohn auf Anweisung des Vorsitzenden Richters nicht miteinander. Beide sitzen in dem seit Mitte April laufenden Verfahren auf der Anklagebank, daneben noch ein Halbbruder des 18-jährigen Sohns.