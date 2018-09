Prozess um Mord in Kandel: Abdul D. akzeptiert Urteil

Rund acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel hat das Landgericht Landau ihren Ex-Freund zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. dpa

Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia in Kandel hat die Verteidigung das Urteil von achteinhalb Jahren Haft für die tödliche Messerattacke akzeptiert. „Mein Mandant verzichtet auf Rechtsmittel und ist mit dem Strafmaß einverstanden“, sagte Anwalt Maximilian Endler am Montag in Landau. Das Urteil sei „angemessen“. Ob auch andere Prozessbeteiligte den Richterspruch akzeptieren, wisse er nicht.

Er rechne damit, dass der Verurteilte nach der Verbüßung eines Teils der Strafe abgeschoben werde, sagte Endler. In seinem letzten Wort habe sein Mandant noch einmal Reue bekundet. Das Urteil habe der Angeklagte gefasst aufgenommen.

Das Landgericht Landau hat den vermutlich aus Afghanistan stammenden Abdul D. am Morgen wegen Mordes und Körperverletzung verurteilt. Das Gericht sieht es als bewiesen, dass er im Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel seine Ex-Freundin erstochen hat. Da er zum Tatzeitpunkt möglicherweise minderjährig war, fiel das Urteil nach Jugendstrafrecht.