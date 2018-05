später lesen Prozess um Tod der 15-Jährigen in Kandel beginnt Mitte Juni FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Rund ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia aus Kandel startet Mitte Juni der Prozess gegen den verdächtigen Ex-Freund des Mädchens. Das Landgericht Landau teilte am Dienstag mit, der Prozessbeginn sei am 18. Juni um 9.00 Uhr. Der Ex-Freund der 15-Jährigen hat den Ermittlern zufolge das Mädchen Ende Dezember 2017 in Kandel erstochen. Dem Flüchtling aus Afghanistan wird vorgeworfen, dass er seine Freundin heimtückisch und aus niederen Beweggründen getötet hat. Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte zur Tatzeit noch Jugendlicher war. Nach derzeitigem Stand wird der Prozess deshalb nicht öffentlich sein. dpa