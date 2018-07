später lesen Prozess um tödliche Brandstiftung vertagt FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der Prozess gegen eine mutmaßliche Brandstifterin am Landgericht Saarbrücken ist am Dienstag wegen Erkrankung des Vorsitzenden Richters verschoben worden. Ursprünglich war vorgesehen, dass an diesem Tag nach dem Gutachten einer psychiatrischen Sachverständigen die Plädoyers gehalten werden sollen. dpa