Prozess um tödliche Schüsse: Ein Geständnis

Limburg Drei Männer stehen wegen gemeinschaftlichen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht. Einer der Angeklagten sagt aber, auf eigene Faust gehandelt zu haben. Aus Rache für eine Gewalttat in seiner Familie.

Vor dem Landgericht Limburg hat ein 28-Jähriger tödliche Schüsse auf einen Mann im mittelhessischen Wetzlar eingeräumt - und sich als alleinigen Täter bezeichnet. Der Angeklagte steht seit Donnerstag zusammen mit zwei 27 und 38 Jahre alten Männern wegen gemeinschaftlichen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht. „Ich allein habe die Verantwortung“, betonte er aber in einer Erklärung, die sein Verteidiger zu Beginn des Prozesses verlas. Niemand sonst habe etwas mit der Tat zu tun gehabt oder sei in die Pläne eingeweiht gewesen. Die beiden Mitangeklagten bestritten „energisch“ und „entschieden“ jegliche Beteiligung.

Bei der Tat im vergangenen September in Wetzlar war ein 39 Jahre alter Gastronom aus Rheinland-Pfalz gestorben. Er wurde attackiert, als er gerade mit seinem Wagen ausparkte. Ein weiterer Mann, der als Beifahrer neben ihm saß, überlebte den Angriff unverletzt. Diesen habe er auch nicht treffen wollen, so der 28-Jährige.

Die Anklage geht unter anderem von Rache als Motiv aus: Hintergrund soll ein tödlicher Familienstreit in der Türkei wegen politischer Differenzen gewesen sein, am Tag des Verfassungsreferendums im April 2017. Nach Aussage des 28-Jährigen sei es dazu gekommen, weil ein Teil der Familie Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht habe unterstützen wollen.

Er wisse, dass er sich für die Tat in Wetzlar zu verantworten habe, so der 28-Jährige weiter. „Aber ich konnte nicht anders.“ Der Vorfall in der Türkei und die Ungerechtigkeit hätten ihn „innerlich zerfressen“. Zu den Opfern der dortigen Gewalttaten gehörten demnach sein Onkel und Großvater - der Täter soll der Bruder des in Wetzlar getöteten 39-Jährigen sein.