Extremismus Prozess um tödlichen Brandanschlag: Hauptzeuge sagt aus

Die Vorwürfe gegen den nun Angeklagten stützen sich wesentlich auf einen Satz, den er laut Bundesanwaltschaft wenige Stunden vor dem Anschlag zu dem Zeugen und dem mittlerweile Verurteilten gesagt haben soll: „Hier müsste auch mal so etwas brennen oder passieren.“ Der Zeuge sagte am Dienstag, er könne sich an den Satz erinnern, dass „etwas passieren“ müsse - an den genauen Wortlaut dagegen nicht. Aus dem Protokoll eines Polizeiverhörs im Jahr 2021 hatte der Hauptzeuge das Wort „brennen“ nach eigenen Angaben sowie Informationen aus dem Protokoll zufolge gestrichen. In einem weiteren Protokoll hatte er es dagegen als sinngemäße Wiedergabe belassen. Dazu sagte der Mann, wenn er das Wort im Protokoll gelesen hätte, hätte er es gestrichen.