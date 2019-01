später lesen Prozess wegen Drogenschmuggels in Gefängnis FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Wegen Schmuggels von Drogen und Handys in ein Gefängnis stehen vom heute an fünf Männer vor dem Landgericht Koblenz. Sie sollen laut Anklage von Ende 2014 bis März 2015 meist mit weiteren Angeschuldigten wiederholt mit kleineren Mengen Amphetamin, Cannabis, Heroin, Kokain sowie Kräutermischungen inner- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez im Rhein-Lahn-Kreis gehandelt haben. dpa